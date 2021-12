Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, πούλησε και άλλες μετοχές της εταιρείας του από όταν ξεκίνησε το… ξεπούλημα από τις αρχές Νοεμβρίου, με την αξία τους να ανέρχεται συνολικά σε 16,4 δισ. δολάρια.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ρώτησε τους ακόλουθούς του στο Twitter αν θέλουν να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του στην Tesla και είχε δηλώσει ότι θα σεβαστεί το κάθε αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το 57,9% είχε απαντήσει «ναι» και ο Έλον Μασκ σεβάστηκε, όντως, την απόφαση του κόσμου και με το παραπάνω.

Ο δισεκατομμυριούχος πούλησε χθες άλλες 934.090 μετοχές για 1,02 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να πληρώσει φόρους για την άσκηση των δικαιωμάτων που έχει σχετικά με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο του, σύμφωνα με έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών χρηματιστηριακής εποπτείας στις ΗΠΑ.

«Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet στις 6 Νοεμβρίου. «Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι».

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes