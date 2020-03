Σοκάρουν πραγματικά οι εικόνες από τον εναέριο χώρο πάνω από την Ιταλία σήμερα 25 Μαρτίου. Το Flightradar24 συνέκρινε την εικόνα σχεδόν ένα μήνα πριν και η σημερινή είναι αποκαρδιωτική. Οι πτήσεις που περνούν πάνω από την χτυπημένη άγρια από τον κορονοϊό Ιταλία είναι ελάχιστες.

Δείτε την εικόνα

Airspace over southeastern parts of Europe today at 08:45 UTC time. February 26th vs March 25thhttps://t.co/WmZ6XtUYpX pic.twitter.com/UQ6gcEiBu8