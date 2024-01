Οι ΗΠΑ και η Βρετανία προσπαθούν να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε «θάλασσα από αίμα», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέκρινε τα πλήγματα των χωρών αυτών σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, χαρακτηρίζοντάς τα δυσανάλογη χρήση βίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας προκάλεσαν νυχτερινά πλήγματα από αέρα και θάλασσα στην Υεμένη, ως αντίποινα για τις επιθέσεις των Χούθι στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας την αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε τις δύο χώρες.

«Όλο αυτό που έχει γίνει είναι μια δυσανάλογη χρήση βίας», είπε ο Ερντογάν σήμερα (12.1.2024) μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε θάλασσα από αίμα και η Υεμένη, με τους Χούθι και χρησιμοποιώντας όλη τη δύναμή της, λέει πως είναι και θα δώσει την απαραίτητη απάντηση στην περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

American and British aircraft carried out strikes on Houthi targets in Yemen in response to the movement's attacks on ships in the Red Sea, in a dramatic regional widening of the Israel-Hamas war in Gaza https://t.co/xwdaHTOjlK pic.twitter.com/bYvdoxsr1Z — Reuters (@Reuters) January 12, 2024

British and US forces have launched an attack on Houthi targets in Yemen after the Iranian-backed group defied a warning to stop targeting ships in the Red Sea.



The MOD has confirmed that the RAF was involved in strikes at two locations in Yemen.https://t.co/ufevSpc5uO pic.twitter.com/K6glFro3Kh — Sky News (@SkyNews) January 12, 2024

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέκρινε σφόδρα το Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Γάζα που έχει στόχο την εξάλειψη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, και έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη δυτικές χώρες για την υποστήριξη της εκστρατείας του Ισραήλ.

Επίσης, η Τουρκία υποστηρίζει γενικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και την υπό τον ΟΗΕ διαδικασία που έχει σκοπό την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα σε αυτήν και στους Χούθι που έχουν πάρει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της χώρας. Η Άγκυρα έχει καταδικάσει στο παρελθόν τις πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ερντογάν είπε πως η Άγκυρα έχει ακούσει από διάφορους διαύλους πως οι Χούθι διεξάγουν μια «πολύ επιτυχή άμυνα, απάντηση» εναντίον των ΗΠΑ και της Βρετανίας, προσθέτοντας παράλληλα πως το Ιράν εξετάζει «πώς μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από όλα αυτά που συμβαίνουν».

‼️ The United States and Great Britain, with the support of Australia, the Netherlands, Bahrain and Canada, launched joint strikes against Houthi targets in Yemen, the Pentagon said.



The strikes were from fighter jets and Tomahawk missiles. More than a dozen Houthi targets were… pic.twitter.com/hSSud3T1A5 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2024

Από την πλευρά του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη ήταν «αμυντικά, και σχεδιασμένα ώστε να διατηρήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους πιο ζωτικής σημασίας θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο».

«Οι δυνάμεις των Χούθι υποστηρίζονται, εφοδιάζονται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Άρα η Τεχεράνη έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να χαλιναγωγήσει τους πληρεξουσίους της», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν ενεπλάκη στα πλήγματα, όμως τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Βρετανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ ενώ άλλα δύο μέλη του ΝΑΤΟ, η Ολλανδία και ο Καναδάς, παρείχαν υποστήριξη. Η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ αποφεύγει να πει αν η Συμμαχία, που αποτελείται από 31 μέλη, υποστήριξε το πλήγμα.

Κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις κατηγορίες για γενοκτονία κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Υποστήριξε ότι «το Ισραήλ θα καταδικαστεί με τα ντοκουμέντα που παρέδωσε η Τουρκία και θα συνεχίσει να παραδίδει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Νετανιάχου δεν βρίσκει τρύπα να κρυφτεί, δεν έχει καμία δυνατότητα υπεράσπισης».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «τώρα έχουν αρχίσει την υπεράσπισή τους, αλλά όλα τα ντοκουμέντα που προσκομίσαμε κάνουν σοβαρή δουλειά στη Χάγη. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όλο και περισσότερα ντοκουμέντα. Πιστεύω ότι με τα ντοκουμέντα που έχουμε καταθέσει -αυτή τη στιγμή είναι κυρίως οπτικό υλικό- με αυτά τα ντοκουμέντα το Ισραήλ θα καταδικαστεί».

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι έχει μετατρέψει σε λουτρό αίματος από τις 7 Οκτωβρίου την περιοχή, την οποία χαρακτήρισε υπαίθρια φυλακή. Το Ισραήλ δεν αμύνεται, αλλά κάνει επίθεση, υποστήριξε.

«Εγώ θεωρούσα των (σ.σ. Ισραηλινό) πρόεδρο Χέρτζογκ πολύ πιο ειλικρινή σε αυτό το θέμα. Τελευταία, ακολουθεί και αυτός το παράδειγμα του Νετανιάχου και άρχισε να κάνει πολύ διαφορετικές δηλώσεις. Δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα με λεκτικές επιθέσεις προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν μπορούν να τελειώσουν τον Ταγίπ Ερντογάν με λεκτικές επιθέσεις, γιατί εμείς βαδίζουμε στον δρόμο της αλήθειας.

Είμαστε στο πλευρό του δικαίου, είμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων, αλλά αυτοί κάνουν ό,τι τους επιβάλλει η σκληρότητά τους. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Οι καταπιεσμένοι δεν έχασαν ποτέ, οι καταπιεστές πάντα χάνουν» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ