Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP26 στη Γλασκώβη. Τη συνάντηση έκανε γνωστή το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σήμερα Τετάρτη (27/10).

Στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τζο Μπάιντεν, όπως μετέδωσε το Anadolu, ψηλά στην ατζέντα θα βρίσκεται το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Το 2019 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξοβέλισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35 λόγω της αγοράς του συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Ωστόσο, η Τουρκία υποστήριξε ότι οι S-400 δεν θα ενσωματωθούν στα συστήματα του ΝΑΤΟ και δεν αποτελούν απειλή για τη συμμαχία ή τον οπλισμό της.

Επίσης, η Άγκυρα έχει προτείνει επανειλημμένα τη σύσταση επιτροπής για τη διευκρίνιση του θέματος.

