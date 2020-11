Ο γερουσιαστής που έλεγε τον κορονοϊό… “ιό της μπύρας”, βρέθηκε θετικός!

Ότι το κάρμα… «παραμονεύει», είναι γνωστό. Το έμαθε ακόμη καλύτερα ο Ντον Γιανγκ, γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων στην Αλάσκα. Ο άνθρωπος που έλεγε τον κορονοϊό “ιό της μπύρας” και τώρα βρέθηκε θετικός. Κάτι σαν τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή.

«Βρέθηκα θετικός στην covid-19. Νιώθω καλά, ακολουθώ τα πρωτόκολλα, εργάζομαι από το σπίτι μου στην Αλάσκα και ζητώ να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μου αυτή την περίοδο. Ο Θεός να προστατεύει την Αλάσκα», ανέφερε ο 87χρονος γερουσιαστής (ο μοναδικός της πολιτείας) σε ανάρτησή του στο twitter.

I have tested positive for COVID-19. I am feeling strong, following proper protocols, working from home in Alaska, and ask for privacy at this time. May God Bless Alaska.