Ο Γιαχία Σινουάρ έγινε εξώφυλλο στο Time: Το «Χ» μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, γραμμένο με αίμα

Μετά και την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ από την ίδια τη Χαμάς το περιοδικό Time έδωσε στη δημοσιότητα το νέο του εξώφυλλο.

Κανένας τίτλο, καμία λεζάντα, μόνο το πρόσωπο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ με ένα Χ.

Σήμερα, ο άνθρωπος που πιθανολογείται ότι θα διαδεχθεί τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, ανακοίνωσε: «Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, αρχιτέκτονας των επιδρομών της οργάνωσης τον Οκτώβριο του 2023 στο νότιο Ισραήλ που έγιναν η πλέον αιματηρή ημέρα στην ιστορία της χώρας, σκοτώθηκε στη μάχη».

«Θρηνούμε τον θάνατο του μεγάλου ηγέτη, του μάρτυρα αδελφού, Γιαχία Σινουάρ, Αμπού Ιμπραχίμ», δήλωσε ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, αξιωματούχος της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, σε βίντεο που μεταδόθηκε στο Al Jazeera. Σημειώνεται ότι ο Σινουάρ ήταν γνωστός και ως Αμπού Ιμπραχίμ.

TIME’s new cover: The Death of Yahya Sinwar https://t.co/7bsUTV6RMh pic.twitter.com/y7v8ySkeKQ