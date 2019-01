Ο Guardian ακριβαίνει για… πολύ καλό σκοπό

Ο «Guardian» αποφάσισε να γίνει η πρώτη εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου που θα αποστέλλει την κυριακάτικη έκδοσή της σε βιοδιασπώμενη σακούλα. Αντικατέστησε την πλαστική σακούλα με ένα διαφανές υλικό από άμυλο πατάτας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, οι αναγνώστες – καταναλωτές δεν πρέπει να ανακυκλώσουν το περιτύλιγμα, αλλά να το αποθέσουν σε μια οικιακή συσκευή για κομπόστ ή σε κάδο σκουπιδιών. Καθώς το υλικό δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένες ουσίες, η διαδικασία κομπόστ θα έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών.

Και άλλες εκδόσεις, σύμφωνα με το BBC, έχουν ήδη επιλέξει συσκευασία από άμυλο πατάτας: το περιοδικό που αποστέλλεται στα μέλη του National Trust και ο New Internationalist. Από την πλευρά της, η εφημερίδα The Financial Times δεν στέλνεται συσκευασμένη, είτε στους συνδρομητές-αναγνώστες είτε στα πρακτορεία διανομής Τύπου.

Η αλλαγή της συσκευασίας του «Guardian» ήρθε μετά από σχόλια αναγνωστών της, αλλά θα αυξήσει το κόστος παραγωγής της εφημερίδας. Η τιμή της έντυπης έκδοσης του «Guardian» – αλλά και της The Observer, της αδελφής εφημερίδας που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή – θα αυξηθεί για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια.

