Να εμπλέξει τον Λίβανο στη διαμάχη της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ επιχείρησε με ομιλία του ο επικεφαλής της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δήλωσε ότι ολόκληρος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος αν το σιιτικό ένοπλο κίνημα δεν αντιδράσει στη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, στη Βηρυτό.

Ο Νασράλα τόνισε ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στα νότια σύνορα ανοίγουν μια «ιστορική ευκαιρία» για τον Λίβανο να απελευθερώσει τη γη του που κατέχει το Ισραήλ.

Πρόσθεσε δε ότι και για την ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ ανοίγεται επίσης μια μοναδική ευκαιρία να απαλλαγεί από την αμερικανική παρουσία η χώρα αυτή.

