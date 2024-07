Ο Ισμαήλ Χανίγια λίγο πριν τη δολοφονία του φώναζε σε τελετή «θάνατος στο Ισραήλ»

Στον απόηχο της δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιδρομή στο Ιράν, όπως ανακοίνωσαν τόσο η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση, όσο και οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα, ο Χανίγια της Χαμάς σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε «ειδική κατοικία για βετεράνους πολέμου» στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν.

Είχε πάει στην ιρανική πρωτεύουσα για να παρευρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Ιρανού προέδρου, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μάλιστα είχε συναντηθεί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ και τον Πεζεσκιάν.

Κατά τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Χανίγια δολοφονήθηκε περί τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, με ιρανικές πηγές να αναφέρουν πως ο θάνατός του προήλθε από πύραυλο που εκτόξευσε ισραηλινό αεροσκάφος.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της Χαμάς παραβρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Ιρανού προέδρου, όπου οι προσκεκλημένοι εν χορώ φώναζαν «θάνατος στο Ισραήλ» και «θάνατος στην Αμερική».

Earlier today Ismail Haniyeh participated in the inauguration where they chanted “Death to Israel” and “Death to America”



Less than 12 hours later, Israel and America are alive. He is not.



pic.twitter.com/wXyR3rcTOP