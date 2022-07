Ο Κάρολος φαίνεται ότι έλαβε με τη μορφή δωρεάς χρήματα από την οικογένεια του Οσάμα Μπιν Λάντεν, που σχεδίασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ωστόσο, τα ανάκτορα διέψευσαν τις πληροφορίες ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε προσωπικά μεσολαβήσει στη συμφωνία ή είχε πάρει την απόφαση να την αποδεχτεί.

Όπως αναφέρθηκε αρχικά από τους The Sunday Times του Λονδίνου, το Φιλανθρωπικό Ταμείο του Πρίγκιπα Καρόλου της Ουαλίας είχε δεχθεί δωρεά 1 εκατομμυρίου λιρών (1,21 εκατομμυρίων δολαρίων) από την οικογένεια του Οσάμα Μπιν Λάντεν, το 2013.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη δωρεά έκαναν οι Μπακρ και Σαφίκ Μπιν Λάντεν, ετεροθαλείς αδερφοί του Οσάμα Μπιν Λάντεν, του ιδρυτή της Αλ Κάιντα και αρχιτέκτονα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

