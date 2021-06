Ο καύσωνας πλήττει σχεδόν τον μισό πλανήτη. Ακόμα και άγρια ζώα αναζητούν απεγνωσμένα λίγη δροσιά, εισβάλλοντας σε σπίτια.

Μία από τις περιοχές του κόσμου που σαρώνει ο καύσωνας είναι και η Βρετανική Κολομβία στον βορειοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Με τις θερμοκρασίες να «χτυπάνε» κόκκινο, μία μαμά αρκούδα και τα δύο παιδιά της αποφάσισαν να δροσιστούν βουτώντας στην πισίνα ενός σπιτιού.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο που έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές στο Twitter:

UNBEARABLE HEAT: With temperatures soaring in the Pacific Northwest and British Columbia, this mama bear and her two cubs decided to cool off with a dip in someone’s backyard pool. https://t.co/dVXmhDesIO pic.twitter.com/xlN4GC3eGF