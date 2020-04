Ο κορονοϊός έχει προκαλέσει μια πανδημία χωρίς προηγούμενο και έχει αλλάξει ριζικά τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.Το ίδιο και στην Ινδία.

Η Ινδία που είναι μια από τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, με πληθυσμό 1,3 δισ. είναι σε γενικό lockdown και όπως σας παρουσίασε σε σχετικό ρεπορτάζ και το newsit.gr τα έχει καταφέρει πολύ καλά στο να περιορίσει και τα κρούσματα και τους νεκρούς.

Στην Ινδία όμως συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο έχουν παρατηρήσει με έκπληξη και δέος συνάμα οι κάτοικοι της Πουντζάμπ. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες και με την ατμοσφαιρική ρύπανση να έχει υποχωρήσει απίστευτα λόγω της ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οι κάτοικοι βλέπουν τις κορυφές των Ιμαλαΐων! Και μιλάμε για απόσταση τουλάχιστον 130 χιλιομέτρων.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR