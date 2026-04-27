Ο Λευκός Οίκος ρίχνει στην αριστερά την ευθύνη για την επίθεση στο δείπνο και μιλά για «λατρεία του μίσους κατά του Τραμπ»

Στην αριστερά και στην «λατρεία του μίσους» κατά του Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε ο Λευκός Οίκος την ευθύνη για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών.

Οι ΗΠΑ παραλίγο να ζήσουν μια τραγωδία το Σάββατο (25/04/2026) όταν ένοπλος άνδρας εξαπέλυσε επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου στους ανταποκριτές, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της συζύγου του και πολλών μελών της κυβέρνησης.

«Η λατρεία του μίσους που προέρχεται από την αριστερά, εναντίον του προέδρου και όσων τον στηρίζουν και εργάζονται για αυτόν οδήγησε σε πολλούς τραυματίες και νεκρούς και παραλίγο να χτυπήσει ξανά, το Σαββατοκύριακο», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρές εκφράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους του, μια τάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν πολωτική και ενίοτε βίαιη.

Στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Τύπο «εχθρό του λαού», αν και στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα πάντως με τη Λέβιτ, γίνεται «συστηματικά δαιμονοποίηση» του 79χρονου προέδρου.

“Nobody in recent years has faced more bullets and more violence than President Trump.”



White House press secretary Karoline Leavitt condemns a "left-wing cult of hatred" and accuses Trump's critics of "legitimising this violence."



Sky 501 pic.twitter.com/y9LA9X0YKr — Sky News (@SkyNews) April 27, 2026

«Τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αντιμετώπισε περισσότερα πυρά και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος, που διέκοψε την άδεια μητρότητας για να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

«Εκείνοι που τον αποκαλούν, συνεχώς και εσφαλμένα, φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, για πολιτικούς λόγους, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», είπε.

Μεταξύ εκείνων που στο παρελθόν συνέκριναν τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ είναι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, την εποχή που εναντιωνόταν στην πολιτική του, το 2016.

Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο Άλεν Κόουλ

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ο άνδρας που πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει την κατηγορία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου καθώς και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Κατά την προσαγωγή του σήμερα (27/04/2026) στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Άλεν εμφανίστηκε με τη μπλε στολή των κρατουμένων.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» είπε η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπάλανταϊν.

Ο ίδιος ο Άλεν δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ακόμη. Στο εδώλιο, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς, είπε ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπο διέταξε την προφυλάκισή του και όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει προφυλακισμένος, για την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο μικροσκόπιο το μανιφέστο του δράστη

Στο μανιφέστο που έστειλε στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο δράστης καταφέρεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του πολιτικού συστήματος, ενώ χλευάζει τα μέτρα ασφαλείας της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την New York Post έγραψε πως «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν “κάποιος άλλος” καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες. Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι “επέλεξαν” να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Το Χίλτον λέει ότι τηρούσε τα αυστηρά πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας

Στο μεταξύ το ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισε πως λειτουργούσε με βάση τα «αυστηρά» πρωτόκολλα που είχε ορίσει η Μυστική Υπηρεσία όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, παραβίασε την ασφάλεια και επιτέθηκε με καραμπίνα στο δείπνο, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν στην αίθουσα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος.

«Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων αξιωματούχων, συνεργαζόταν μεταξύ άλλων με την τοπική αστυνομία και την ασφάλεια του ξενοδοχείου», διευκρίνισε.