Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε σήμερα (27.06.2023) ότι έδωσε διαταγή στις λευκορωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα μάχης κατά την διάρκεια της ανταρσίας της Wagner, σε ομιλία του προέδρου της Λευκορωσίας ενώπιον στρατιωτικών και αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας, παρουσία δημοσιογράφων.

Η διαταγή του προέδρου της Λευκορωσίας είναι ενδεικτική της ανησυχίας που προκάλεσε η σύντομη ανταρσία της Wagner.

Ο αρχηγός της, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, πρέπει, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, να περιορισθεί στην Λευκορωσία, αφού δέχθηκε να βάλει τέλος στην στάση.

«Έδωσα όλες τις αναγκαίες διαταγές ώστε ο στρατός να είναι έτοιμος για μάχη», δήλωσε ο Λουκασένκο, κρίσιμος σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λευκορώσος ηγέτης δήλωσε ότι ήταν πολύ επώδυνο και οδυνηρό να παρακολουθεί όλα όσα έγιναν στη Ρωσία ενώ πρόσθεσε πως έχει δώσει εντολές για τεθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις σε πλήρη επιφυλακή.

“I gave all orders to bring the army to full combat readiness” – Lukashenka



We follow the address of the President of Belarus. pic.twitter.com/UsCW8EV7Qg