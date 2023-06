Ελεύθερα και χωρίς κανέναν κίνδυνο τιμωρίας είναι πλέον τα μέλη της ομάδας Wagner και ο αρχηγός τους Γιεβγκένι Πριγκόζιν, καθώς η Ρωσία αποφάσισε η μισθοφορική εταιρεία να κλείσει, η ομάδα να αποκλειστεί και να κλείσει η υπόθεση χωρίς καμιά δίωξη.

Η ρωσική FSB, οι υπηρεσίες Πληροφοριών και Ασφάλειας της Ρωσίας, αποσύρει την δίωξη κατά της μισθοφορικής οργάνωσης – εταιρείας Wagner για ανταρσία, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, η δίωξη τερματίσθηκε διότι οι αυτουργοί σταμάτησαν τις ενέργειες που είχαν ως άμεσο στόχο την διάπραξη του εγκλήματος.

Η συμφωνία με την οποία επιλύθηκε η κρίση το Σάββατο περιλαμβάνει δέσμευση του Κρεμλίνου ότι οι μαχητές της Wagner που έλαβαν μέρος στην στάση δεν θα διωχθούν και θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στις βάσεις τους.

Η Wagner αναμένεται να παραδώσει τα όπλα της στις ρωσικές στρατιωτικές αρχές.

Εν τω μεταξύ, άφαντος παραμένει ο ιδρυτής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετά την λήξη της «ανταρσίας» το περασμένο Σαββατοκύριακο και την αποχώρησή του από το Ροστόφ, υπό τις επευφημίες των κατοίκων του, πολλοί εκ των οποίων μάλιστα έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Χθες Δευτέρα, 26η Ιουνίου 2023, πολλοί θεωρούσαν πως ο Πριγκόζιν έφτασε στη Λευκορωσία και εγκαταστάθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποια «πειστήρια» επ’ αυτού.

Σήμερα συγκλίνουσες πληροφορίες φέρουν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πριγκόζιν να προσγειώνεται σε αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

⚡️ Today at 7.40 am, the plane of the head of the “wagner group” prigozhin landed at the military airfield of Machulishchy near Minsk.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/EprhQiqcI4