Ο Τζο Μπάιντεν… δέχεται να τον επισκεφτεί ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ακόμα και προτού γίνει και επίσημα η ορκωμοσία του. Ωστόσο, ο σύμβουλος του ιστορικού ηγέτη της βραζιλιάνικης αριστεράς ανακοίνωσε χτες (05.11.2022) ότι θα περιμένει να αναλάβει την εξουσία, προτού ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λούλα ντα Σίλβα και το περιβάλλον του άφηναν να εννοηθεί πως το ταξίδι στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Τζο Μπάιντεν, θα μπορούσε να γίνει ήδη πριν από την ορκωμοσία του, την 1η Ιανουαρίου.

Χθες ο Λούλα συναντήθηκε στην Μπραζίλια με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος τού επέδωσε επίσημη πρόσκληση να πάει στις ΗΠΑ, ανέφερε δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Λούλα, που εξελέγη για τρίτη θητεία στην προεδρία της Βραζιλίας νικώντας την 30ή Οκτωβρίου τον απερχόμενο ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, μέγα σύμμαχο του Αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο νίκησε ο Τζο Μπάιντεν δύο χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Σέλσου Αμορίμ, σύμβουλο του Λούλα και υπουργό Εξωτερικών στις δύο προηγούμενες θητείες του άλλοτε συνδικαλιστή στην προεδρία (2003-2010), ο κ. Σάλιβαν είπε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν ήταν διατεθειμένος να υποδεχθεί τον Λούλα ήδη «προτού αναλάβει τα καθήκοντά του», κάτι που «εκτίμησε πολύ» ο εκλεγμένος πρόεδρος, προσθέτοντας πάντως πως λόγω του πιεσμένου χρονοδιαγράμματός του η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα γίνει «στις αρχές της χρονιάς». Στην ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας δεν γίνεται κάποια αναφορά στην ημερομηνία της συνάντησης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν και θα βαθύνουμε τη σχέση ανάμεσα στις χώρες μας», τόνισε ο Λούλα μέσω Twitter μετά τη συνάντηση του με τον κ. Σάλιβαν, τον οποίο συνόδευαν στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αρμόδια για το δυτικό ημισφαίριο.

Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano @JakeSullivan46 o convite do presidente @JoeBiden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países 🇧🇷🇺🇸



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/kzdEQfQedC