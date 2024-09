Ο Μασκ απενεργοποίησε εξ αποστάσεως το Cybertruck που είχε δωρίσει στον Καντίροφ – Το παράπονο του Τσετσένου ηγέτη

Ποιος είδε τον Ραμζάν Καντίροφ (απογοητευμένο) και δεν τον λυπήθηκε! Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ άρχισε τα παράπονά του προς τον Έλον Μασκ τον οποίο κατηγόρησε ότι απενεργοποίησε εξ αποστάσεως το ηλεκτρικό όχημα παντός εδάφους Tesla Cybertruck που του είχε δωρίσει τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Καντίροφ, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή την Τσετσενία εδώ και 17 χρόνια, εμφανίστηκε τον Αύγουστο σε ένα βίντεο να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου είχε τοποθετήσει ένα πολυβόλο.

Ισχυρίστηκε ότι ο δισεκατομμυριούχος του έκανε δώρο το αυτοκίνητο, κάτι που ο Μασκ διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Πρόσφατα, ο Μασκ απενεργοποίησε από μακριά το Cybertruck», παραπονέθηκε ο Καντίροφ με ανάρτησή του στο Telegram. «Δεν είναι ευγενικό εκ μέρους του Έλον Μασκ να ενεργεί έτσι. Προσφέρει ακριβά δώρα από καρδιάς και μετά τα απενεργοποιεί εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

I’m confused. @WestPoint_USMA just had @ElonMusk as its convocation speaker, when Musk is providing vehicles ready for military use to sanctioned enemies of America? Why isn’t this the biggest story in America today? Why is West Point coddling a man working openly against the US? https://t.co/JBGaMCWvrN

Ο Καντίροφ είπε ότι το όχημα χρησιμοποιήθηκε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και στάλθηκε στην Ουκρανία «όπου τα πήγε θαυμάσια».

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the “special military operation” zone and attached a machine gun to it.



“Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU