Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ “κάρφωσε” τον πληροφοριοδότη που “καίει” τον πατέρα του! video

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αποκάλυψε μέσω του Twitter το όνομα ενός πράκτορα της CIA, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο άνθρωπος, η καταγγελία του οποίου πυροδότησε τη διαδικασία καθαίρεσης του πατέρα του.

Αψηφώντας τους κανονισμούς για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ο υιός Τραμπ αναπαρήγαγε το όνομα που κυκλοφορεί από την περασμένη εβδομάδα σε ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης και ιστότοπους.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατηγορεί τον πράκτορα αυτόν ότι συνεργαζόταν με τους “αντιτραμπικούς” και παραπέμπει σε ένα άρθρο του ενημερωτικού ιστότοπου της ριζοσπαστικής δεξιάς Breitbart.

