«Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ μου επιτέθηκε σεξουαλικά»: Η εξομολόγηση της κόρης του θρύλου του ποδοσφαίρου Πολ Γκασκόιν

Θύμα των άρρωστων σεξουαλικών ορέξεων του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ έπεσε και η κόρη του θρύλου του Βρετανικού ποδοσφαίρου, Πολ Γκασκόιν, Μπιάνκα Γκασκόιν.

Η Μπιάνκα Γκασκόιν η οποία έκανε καριέρα ως μοντέλο, στα 37 της χρόνια αποφάσισε κι εκείνη να μιλήσει ανοικτά και αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ όταν εργαζόταν στα εφηβικά της χρόνια στα Harrods. Όπως διηγήθηκε μιλώντας στο SkyNews όταν ήταν μικρή επισκεπτόταν τα Harrods με τον πατέρα της Πολ Γκασκόιν και την μητέρα της και ο Αλ Φαγέντ ήταν πολύ γλυκός μαζί τους και του έκανε δώρα.

Έτσι, όταν αποφάσισε στα 16 της να εργαστεί στα Harrods πίστευε ότι θα είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον ακριβώς λόγω της σχέσης των γονιών της με τον Αλ Φαγέντ.

Κάθε άλλο, όπως διηγήθηκε στην συνέχεια. Ο Αιγύπτιος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης των Harrods την παρενοχλούσε σεξουαλικά και την ανάγκαζε να τον φιλάει.

