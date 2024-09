Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ παρενόχλησε σεξουαλικά την πριγκίπισσα Νταϊάνα – «Η πρότασή του την αρρώστησε»

Οι αποκαλύψεις που έρχονται η μία μετά την άλλη και αφορούν στην κακοποιητική συμπεριφορά, με σεξουαλικά κίνητρα, του εκλιπόντος μεγιστάνα των harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, σοκάρουν ενώ στη λίστα των θυμάτων του μπαίνει και η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Paul Burrell ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, πατέρας του Ντότι Αλ Φαγέτ, της είχε κάνει μια πολύ άσεμνη, «ανώμαλη» πρόταση, η οποία την «αρρώστησε».

Η Νταϊάνα, η οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον γιο του πολυεκατομμυριούχου οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, φέρεται να αποκάλεσε τον μεγιστάνα «φρικιό» μετά το περιστατικό που συνέβη πριν από τη σχέση της με τον Ντόντι.

Ο Paul Burrell φέρεται να δήλωσε ότι ο Al Fayed είπε στην πριγκίπισσα: «Θέλω να παντρευτείς τον γιο μου, γιατί σύμφωνα με την αιγυπτιακή παράδοση, ο πατέρας προηγείται». Ο Burrell πρόσθεσε ότι στη συνέχεια καυχήθηκε: «Θα κοιμηθώ μαζί σου».

Ο πρώην οικιακός βοηθός, ισχυρίστηκε ότι η Νταϊάνα παρομοίασε τον ιδιοκτήτης του Harrods με τον χαρακτήρα του Star Wars «Yoda» και «Θεός» λόγω της μεγάλης γνώμης που είχε για τον εαυτό του. Είπε επίσης ότι συχνά την άγγιζε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

I interview Paul Burrell for today’s paper who says Mohamed Fayed made a ‘creepy’ proposal to Princess Diana pic.twitter.com/cnjZ3rIAYm