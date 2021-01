Ο Μπάιντεν αδιαφορεί για την απουσία Τραμπ στην ορκωμοσία του

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εμφανίστηκε ικανοποιημένος σήμερα από την απόφαση που έλαβε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Αυτό είναι καλό» σχολίασε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι «καλοδεχούμενος» στην τελετή.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι έχει εμπιστοσύνη στη Μυστική Υπηρεσία ότι θα φροντίσει να διεξαχθεί «με ασφάλεια» η τελετή της ορκωμοσίας.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιφρονώντας για ακόμα μια φορά τους θεσμούς ανακοίνωσε μέσω twitter ότι δεν θα πάει στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει πως θα γίνει μόλις ο 4ος Πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του.

«Σε όλους όσοι ρωτούν δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε στην ανάρτησή του.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.