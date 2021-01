Ντόναλντ Τραμπ: Ο 4ος Πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν θα είναι παρών στην ορκωμοσία του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν

Οι λέξεις πλέον είναι φτωχές για να περιγράψουν την συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος μέρα με την ημέρα δείχνει πόσο περιφρονεί τους θεσμούς στην χώρα του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσθέτει το όνομά του δίπλα στα ονόματα άλλων τριών προκατόχων του που δεν παρέστησαν στην ορκωμοσία των διαδόχων τους.

Ανακοίνωσε μέσω twitter ότι δεν θα πάει στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Σε όλους όσοι ρωτούν δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε στην ανάρτησή του.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.