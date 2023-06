Ένα βίντεο με έντονο το «άρωμα» της Ελλάδας ανέβασε στα social media ο Μπαράκ Ομπάμα, λίγο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Obama Foundation Leaders που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήρθε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες για να κάνει τις διακοπές του αλλά και για να συναντηθεί με τους περίπου 100 υπότροφους του προγράμματος Obama Foundation Leaders από όλο τον πλανήτη.

Με αφορμή την επίσκεψή του, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε ένα βίντεο στα social media, το οποίο ξεκινάει με πλάνα από την Ακρόπολη, ακούγεται μπουζούκι, και συνεχίζει με τους εκπροσώπους του Obama Foundation Leaders να περιγράφει την εμπειρία τους.

Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.



Last week, our latest group of Obama Leaders met in Athens, Greece to talk about their work, the challenges they’re facing, and what they’re hoping to do next. pic.twitter.com/sEorTC6tDO