Ο μπάτλερ της Νταϊάνα αποκάλυψε τα τελευταία της λόγια

Σε δάκρυα ξέσπασε ο μπάτλερ της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ο Paul Burrell μίλησε για τις τελευταίες του στιγμές με την πριγκίπισσα και τα τελευταία της λόγια στον ίδιο.

Ο Paul Burrell, που ήταν μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1987 μέχρι και τον θάνατό της το 1997, μίλησε για την πριγκίπισσα στο ριάλιτι I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! Australia.

«Όταν πέθανε, κάθισα δίπλα της. Της κράτησα το χέρι και της έλεγα «ξύπνα, δεν είσαι πραγματικά νεκρή, είσαι; Είσαι ακόμα ζωντανή και το κάνεις κόλπο;» Δεν άνοιξε τα μάτια της. Τη ρώτησα «γιατί με αφήνεις εδώ; γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου;» Η θέση μου είναι δίπλα σου να σε φροντίζω.

Συνειδητοποίησα πως έπρεπε να φροντίζω αυτά που είχε αφήσει πίσω. Δεν θα μπορούσε να το κάνει και με άφησε να το κάνω εγώ. Έτσι έπρεπε να φροντίσω τον κόσμο της και τους ανθρώπους μέσα σε αυτόν. Έχω αρχίσει να ξεχνάω τη φωνή της, πώς μύριζε. Δεν θέλω να τα ξεχάσω».

Μιλώντας στην Jakie είπε ότι ήθελε να τον πάρει μαζί της, σημειώνοντας πως του έδωσε το happy ending που δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει εκείνη. «Το τελευταίο πράγμα που μου είπε στο τηλέφωνο ενώ ήταν στο Παρίσι ήταν «υποσχέσου μου που θα είσαι πάντα εδώ».

