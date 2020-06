Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το πρωτοσέλιδο της Mail, την Κυριακή και έδειχνε τον Μπόρις Τζόνσον να έχει πέσει στο πάτωμα για να κάνει push ups, ξεκίνησε και το… γλέντι στο twitter.

Γιατί δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν με άκρως καυστικό τρόπο τα… push ups του Μπόρις Τζόνσον.

«Σοβαρά, μην ανησυχείτε. Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να κάνει push ups πια» έγραψε κάποιος στο twitter, με έναν άλλο χρήστη να παρακαλά να μην τον… βάλουν ημίγυμνο πάνω σε άλλο (σ.σ. όπως έχει εμφανιστεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο παρελθόν).

Seriously don't worry. Boris Johnson can do push ups now. — Hierro Grande (@Hierro_Grande) June 28, 2020

Please don’t let him get bare chested on a horse…. https://t.co/UIqgk76csE — Deborah Meaden (@DeborahMeaden) June 28, 2020

Remember how pathetic and insecure Putin's attempts to show how virile and macho he is come across? Boris Johnson doing push-ups has the same energy. pic.twitter.com/nAlfKclWiG — Chris Brosnahan (@ChrisBrosnahan) June 28, 2020

«Ο Τζόνσον μπορεί να κάνει push ups και ο Τραμπ να πιεί ένα ποτήρι νερό με το ένα χέρι. Και οι δυο σε άριστη κατάσταση. Ένα πρόβλημα λιγότερο» έγραψε με αρκετή δόση ειρωνείας κάποιος άλλος.

Johnson can do push ups and Trump can drink a glass of water one handed. Both in the best of health: one less thing to worry about!? https://t.co/3SNWme9ZjL — consider that the matter is closed🐟🐟😷 (@tonyakapat) June 28, 2020

Κάποιος άλλος, πάλι, βρήκε πως θα μπαίνει ο Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή πριν απαντήσει σε ερωτήσεις…

After seeing the push ups, I think we can all agree it's only a matter of time before Boris Johnson walks into PMQs and does this 👇 in response to Keir Starmer's questioning. pic.twitter.com/QJszjqapSN — Hollerella (@hollerella) June 28, 2020

Boris Johnson needs to ramp up his push ups. https://t.co/KFIMhME3eD — Dorothy Wilson (@Dorothy90237074) June 28, 2020

Boris Johnson does push ups when most now want him to do the splits — LCD Views (@LcdViews) June 28, 2020

Ο Μπόλις Τζόνσον και τα push ups του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε πεσμένος στο… πάτωμα του γραφείου του στην Ντάουνινγκ Στριτ για να κάνει κάμψεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα Mail, η οποία δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή (28.06.2020), ώστε να δείξει ότι είναι «γεμάτος ενέργεια», λίγους μήνες μετά την νοσηλεία του σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω κορονοϊού.

Γνωστός για ακροβατικά που έκανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του υπέρ του Brexit και ως δήμαρχος του Λονδίνου (σ.σ. είχε πέσει με αλεξίπτωτο κάποτε…), ο Βρετανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη συνέντευξή του στη Mail για να αποκαλύψει σχέδια δαπανών σε υποδομές για να βοηθήσει τη Βρετανία να «ανακάμψει» μετά το lockdown που επιβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, ο Βρετανός ηγέτης ήθελε να απαντήσει και να διαψεύσει τις φήμες ότι η υγεία του επιδεινώθηκε μετά την νοσηλεία του στην Εντατική τον Απρίλιο μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

«Είμαι τόσο ακμαίος όσο ένα μπουλντόγκ», είπε ο Τζόνσον. «Θέλετε να κάνω μερικές κάμψεις για να σας δείξω πόσο σε φόρμα είμαι;», ρώτησε ο πρωθυπουργός και ντυμένος με πουκάμισο και γραβάτα, έπεσε στο πάτωμα για να κάνει κάμψεις.

«Η χώρα πρόκειται να ανακάμψει, και σίγουρα νιώθω γεμάτος ενέργεια. Ποτέ δεν ένιωθα καλύτερα», συμπλήρωσε ο Μπόρις Τζόνσον.