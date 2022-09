Η φράση «εμπνευσμένη ηγεσία» σίγουρα, αυτή την περίοδο, δεν ταιριάζει στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρόλα αυτά, ο Μπόρις Τζόνσον, τον ευχαρίστησε – κατά λάθος – για την ηγεσία του, μπερδεύοντας το όνομά του με αυτό του Ζελένσκι.

Ο Μπόρις Τζονσον μιλούσε στη Βουλή των Κοινοτήτων για την προσπάθεια της Ουκρανίας να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, ενώ τάχθηκε υπέρ του διπλασιασμού των προσπαθειών για την ενίσχυση της άμυνας των Ουκρανών, μετά και τη μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που θεωρείται ως προάγγελος κλιμάκωσης του πολέμου.

Boris Johnson thanks Vladimir Putin for his "inspirational leadership", before correcting himself to thank Zelenskyy. pic.twitter.com/KAxT433CeJ