Ο Μπραντ Πιτ και οι 18 μήνες στους Ανώνυμους Αλκοολικούς

Πολλά είχαν ακουστεί μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του ζευγαριού που το Χόλιγουντ λάτρευε για το… fairy tail τους. Ανάμεσα σε αυτά και τα προβλήματα του Μπραντ Πιτ με το αλκοόλ. Προβλήματα που παραδέχεται κι ο ίδιος αλλά όπως λέει το θέμα «ποτό» αποτελεί για εκείνο παρελθόν πια.

Με αφορμή τις ερμηνείες του στις ταινίες Ad Astra και Once Upon a Time … in Hollywood (του Κουέντιν Ταραντίνο), ο Μπραντ Πιτ μίλησε στους New York Times και αποκάλυψε ότι επί 1,5 χρόνο πήγαινε σε συνεδρίες Ανώνυμων Αλκοολικών. Για τον αλκοολισμό είχε μιλήσει και σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ τον Μάιο του 2017.

Η 11χρονη σχέση του με την Αντζελίνα Τζολί τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2016. Το ζευγάρι απέκτησε τρία βιολογικά παιδιά, ενώ ο Πιτ υιοθέτησε τα τρία παιδιά της Τζολί. Είχαν παντρευτεί το 2014 αλλά η είδηση πως εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το ’16 είχε πέσει σαν «βόμβα» προκαλώντας φρενίτιδα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν, όπως λέγεται, ένας καυγάς τους με αφορμή το ποτό κατά τη διάρκεια ιδιωτικής πτήσης. Από τότε κι εκείνος αποφάσισε ότι η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και τώρα είναι αφοσιωμένος στην νηφαλιότητά του. «Έφτασα τα πράγματα στα άκρα. Έπρεπε να αφαιρέσω από τον εαυτό μου το προνόμιο να πίνει» λέει, σημειώνοντας πως πλέον το ποτό δεν έχει χώρο στη ζωή του.

Αφού η Τζολί κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου, ο Μπραντ Πιτ αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια. Και βρέθηκε στους Ανώνυμους Αλκοολικούς. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε αποτελούνταν μόνο από άνδρες. Ο Πιτ δεν κρύβει πως τον συγκίνησε το πόσο ευάλωτοι ήταν.

«Είχες όλους αυτούς τους άνδρες καθισμένους γύρω γύρω, να είναι ειλικρινείς με έναν τρόπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ ξανά. Υπήρχε ένας ασφαλής χώρος, όπου υπήρχε λίγη κριτική και γι’ αυτό λίγη κριτική και για τον εαυτό σου», λέει.

Κανείς από τους άνδρες που ήταν στους Ανώνυμους Αλκοολικούς με τον Μπραντ Πιτ δεν αποκάλυψε ποτέ τίποτα ούτε και «πούλησε» κάποια ιστορία του διάσημου ηθοποιού στα ΜΜΕ. Εμπιστεύονταν ο ένας στον άλλο και σε αυτή τη σχέση, ο Μπραντ Πιτ βρήκε την κάθαρση. «Ήταν στ’ αλήθεια απελευθερωτικό απλά να αποκαλύπτεις τις άσχημες πλευρές του εαυτού σου. Υπάρχει μεγάλη αξία σ’ αυτό».

Πηγή: New York Times