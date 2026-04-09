Ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά μετά από 40 ημέρες

Μετά από 40 ημέρες πολέμου ο ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ άνοιξε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9.4.26) τις πύλες του, λόγω περιορισμών που είχαν επιβληθεί, μετά την επικαιροποίηση των οδηγιών για τους Άγιους Τόπους.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία δύο εβδομάδων οι Άγιοι Τόποι της Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για προσευχή και επισκέψεις. Ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους είναι το Δυτικό Τείχος, το Όρος του Ναού και ο Ναός της Αναστάσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία τόνισε ότι, λόγω αναμενόμενης αυξημένης κίνησης, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Εκατοντάδες αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους κεντρικούς οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Στόχος είναι η ασφαλής πρόσβαση των πιστών και επισκεπτών και η διασφάλιση της ελευθερίας των λατρευτικών εκδηλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, τελέστηκε η ακολουθία του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη και τους αγιοταφίτες Πατέρες, ενώ αρκετοί πιστοί είχαν ήδη επισκεφθεί τον Ναό της Αναστάσεως.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός.