Ο στρατηγός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι, στόχος καταγγελιών για «βασανιστήρια» σε Γαλλία και Τουρκία, εξελέγη πρόεδρος της Interpol. Το αξίωμα του προέδρου είναι κυρίως τιμητικό καθώς ο πραγματικός επικεφαλής του Οργανισμού είναι ο γενικός γραμματέας.

Η εκλογή του Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι στην Interpol έχει προκαλέσει αντιδράσεις οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και Ευρωβουλευτές, καθώς εκτιμούν ότι θα καταφέρει πλήγμα στην αποστολή του οργανισμού αστυνομικής συνεργασίας.

Η θητεία του προέδρου της Interpol διαρκεί τέσσερα έτη, εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και σε εθελοντική βάση και διατηρεί τα καθήκοντα που έχει στη χώρα του. Τις τρέχουσες υποθέσεις του οργανισμού αστυνομικής συνεργασίας θα διαχειρίζεται ο γενικός γραμματέας της Interpol, ο Γιούργκεν Στοκ, ο οποίος επανεξελέγη για μια δεύτερη πενταετή θητεία το 2019. Ωστόσο, αριθμός παρατηρητών εξέφρασε ανησυχίες για την ανάληψη της προεδρίας του οργανισμού από τον Αλ Ραΐσι.

«Ο κ. Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι (…) εξελέγη στη θέση του προέδρου», αναφέρει η Interpol στον λογαριασμό της στο Twitter.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi