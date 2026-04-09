Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο – Την επόμενη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις

Νέα τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να ξεκινήσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Όπως ανέφερε, στόχος των συνομιλιών θα είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ύστερα από επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες (Τετάρτη) εντολή στο υπουργικό συμβούλιο για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν», ενημέρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», συμπλήρωσε.

Η δήλωση του Νετανιάχου έρχεται μετά από επαφές που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να μειώσει την ένταση των επιθέσεων στον Λίβανο και να προχωρήσει σε διπλωματικές κινήσεις.

Παρά την ανακοίνωση για διαπραγματεύσεις, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Μάλιστα, το Ισραήλ προχώρησε σε μαζική κλιμάκωση των επιθέσεών του το τελευταίο 24ωρο, με τις ισραηλινές επιδρομές της Τετάρτης να στοιχίζουν τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.»

Την ίδια ώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι ο Λίβανος περιλαμβανόταν στη συμφωνία εκεχειρίας και κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ πως παραβιάζουν τους όρους της. Η Τεχεράνη προειδοποιεί μάλιστα ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ή ακόμη και να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, εάν συνεχιστεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Axios με την πρώτη συνάντηση να προγραμματίζεται στην Ουάσινγκτον, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν διπλωματικοί εκπρόσωποι των δύο χωρών, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.