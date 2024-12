Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε επικεφαλής της Φωνής της Αμερικής αρνήτρια του αποτελέσματος των εκλογών του 2020

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι θα διορίσει επικεφαλής του δημόσιου μέσου ενημέρωσης Voice of America (Φωνή της Αμερικής, VOA) την πρώην παρουσιάστρια Κάρι Λέικ, μια οπαδό του γνωστή για την άρνησή της να δεχθεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 που κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

«Έχω την ευτυχία να ανακοινώσω ότι η Κάρι Λέικ θα είναι η επόμενη διευθύντριά μας του Voice of America», έγραψε ο ρεπουμπλικανός στο δίκτυό του Truth Social. Η Λέικ θα αναλάβει «να εγγυηθεί ότι οι αμερικανικές αξίες (…) εκπέμπονται σε όλο τον κόσμο με δικαιοσύνη και ακρίβεια, αντίθετα με τα ψέματα που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης των fake news», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια, η συντηρητική Λέικ επιχείρησε το 2022 να εκλεγεί κυβερνήτης της Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, και επίσης το 2024 γερουσιαστής, δύο απόπειρες που κατέληξαν σε αποτυχία.

I am honored that President Trump has asked me to lead the Voice of America. @VOANews is a vital international media outlet dedicated to advancing the interests of the United States by engaging directly with people across the globe and promoting democracy and truth.



With an… pic.twitter.com/UWVdPeF6Ye