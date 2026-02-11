Συμβαίνει τώρα:
Ο Ντόναλντ Τραμπ «επιμένει» στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά θα είναι «πιο λογικοί και υπεύθυνοι»
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από τις συνομιλίες του σήμερα, Τετάρτη 11.02.2026 στον Λευκό Οίκο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν προέκυψε κάτι οριστικό ιδιαίτερα σε σχέση με το Ιράν. Όπως ανέφερε, η συνάντηση είχε κυρίως χαρακτήρα ανταλλαγής απόψεων.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συνάντηση» μαζί του και επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες τους ολοκληρώθηκαν.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είπε ότι «αυτήν τη φορά ελπίζει» ότι οι Ιρανοί θα αποδειχθούν «πιο λογικοί και υπεύθυνοι».

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου την «τεράστια πρόοδο» που έχει επιτευχθεί στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα.

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται σε αντιπαράθεση με τις προθέσεις του προς την Τεχεράνη το τελευταίο διάστημα, καθώς αυξάνει τις δυνάμεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, ενώ δεν αποφεύγει να απειλεί ευθέως το Ιράν.

