Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και επιμένει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία

Εξαπέλυσε αιχμές κατά των προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, τους οποίους κατηγόρησε ότι με τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη «δημιούργησαν ένα τέρας»
Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Evelyn Hockstein

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη επιθυμεί να συνάψει συμφωνία μαζί της, την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει την αποστολή και δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, σε κλίμα αυξημένης έντασης.

«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία. Με κανέναν άλλον δεν θα συνομιλούσαν, όμως μιλούν με εμένα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιραάν εξαπολύοντας ταυτόχρονα αιχμές κατά των προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, τους οποίους κατηγόρησε ότι με τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη «δημιούργησαν ένα τέρας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ενισχυμένη, επισημαίνοντας πως ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης. Όπως ανέφερε, εξετάζει σοβαρά την αποστολή και δεύτερης δύναμης αεροπλανοφόρου.

Πληροφορίες από αμερικανικά και ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι στον Λευκό Οίκο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ανάπτυξη επιπλέον αεροπλανοφόρου, καθώς η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη παραμένει οξυμένη. Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκονται το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και οι εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν, με Αμερικανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι το ενδεχόμενο εξετάζεται.

 

Ήδη στην περιοχή επιχειρεί το USS Abraham Lincoln μαζί με την ομάδα μάχης του, η οποία περιλαμβάνει πολεμικά πλοία συνοδείας, μαχητικά αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη φάση της σύγκρουσης στη Γάζα οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει δύο αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει νέες στρατιωτικές ενέργειες, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν οι ΗΠΑ έπληξαν καίρια τις ιρανικές πυρηνικές δυνατότητες και πως μένει να φανεί αν θα απαιτηθούν περαιτέρω κινήσεις.

 

Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά επιμένει πως δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί ζητήματα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος και απορρίπτει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου. Η στάση αυτή ενισχύει την εκτίμηση σε Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ ότι μια συνολική συμφωνία δεν διαφαίνεται άμεσα, διατηρώντας στο προσκήνιο και το σενάριο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία», υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος και στο ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων.

Κόσμος
