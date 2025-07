Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια βλέπουν το Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παρακολουθεί από κοντά τον αγώνα Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντόναλ Τραμπ έφτασε στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ με ελικόπτερο, με τον κόσμο να μένει άφωνος. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο από θεατές και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την Τσέλσι και την Παρί Σεν Ζερμέν να διεκδικούν το τρόπαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε στα επίσημα, έχοντας στο πλευρό του όχι μόνο τη Μελάνια, αλλά και τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη σημασία που δόθηκε στο παιχνίδι. Υπενθυμίζεται πως όλη η διοργάνωση έχει γίνει στις ΗΠΑ, λειτουργώντας ως πρόβα για το ερχόμενο Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι του 2026.

The President of the United States, @realdonaldtrump, is at @MetLifeStadium for the #FIFACWC Final.



