Ο Ντόναλντ Τραμπ νιώθει ενθουσιασμένος στην… τοποθεσία «Βόρεια Κορέα»

Η Βόρεια Κορέα, στη νέα συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν, δέχτηκε όχι μόνο να κλείσει οριστικά το πεδίο δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων Τονγκτσάνγκ-ρι αλλά και να διεκδικήσει μαζί με τη… γειτόνισσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032. Και ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ χάρηκε…

Όλα αυτά συμφωνήθηκαν στη νέα (τρίτη) συνάντηση του Κιμ με τον Μουν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν άργησε να σχολιάσει στο twitter.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συμφώνησε να επιτρέψει επιθεωρητές (σ.σ. να επισκεφτούν την Πιονγκγιάνγκ για τα πυρηνικά) και να κλείσει μόνιμα το χώρο δοκιμών και εκτόξευσης (βαλλιστικών πυραύλων) παρουσία διεθνών παρατηρητών. Στο μεταξύ δεν θα υπάρξει καμία δοκιμή πυραύλου ή πυρηνική δοκιμή. Τα οστά στρατιωτών (που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Κορέας) απομένουν για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ. Επίσης, η Βόρεια και η Νότια Κορέα θα καταθέσουν κοινή υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς του 2032. Πολύ συναρπαστικό!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being……..

