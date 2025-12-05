Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για κίνδυνο «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης σε εκρηκτικό έγγραφο

Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ άναψε ξανά τη φωτιά της δημόσιας αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια μια «πολιτισμική εξάλειψη».

Η θεαματική αυτή καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (04-05.12.2025) — ένα έγγραφο 33 σελίδων που κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μετανάστευση και τα υπερεθνικά όργανα ότι «υπονομεύουν την πολιτική κυριαρχία», αποδυναμώνουν τις εθνικές ταυτότητες και μεταμορφώνουν την ήπειρο σε σημείο που να οδηγείται στο χάος.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης είναι δευτερεύοντα μπροστά στον «πραγματικό κίνδυνο» που παρουσιάζεται ως αναπόφευκτος: μια δημογραφική και πολιτισμική μεταμόρφωση. Το κείμενο καταγγέλλει την πτώση των ποσοστών γεννήσεων, τη «λογοκρισία» της πολιτικής αντιπολίτευσης, την πίεση της μετανάστευσης και την απώλεια της «εθνικής αυτοπεποίθησης».

Ισχυρό μήνυμα προς τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης

Η ρητορική αυτή, ήδη κεντρική σε πολλές ακροδεξιές καμπάνιες στην Ευρώπη, βρίσκει πλέον επίσημο έρεισμα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Το έγγραφο δηλώνει ξεκάθαρα την ιδεολογική σύγκλιση μεταξύ του κινήματος MAGA του Τραμπ και των ευρωπαϊκών εθνικιστικών κομμάτων, ορισμένα εκ των οποίων, σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με την αμερικανική διοίκηση.

Το κείμενο προχωρά ακόμη περισσότερο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να στηρίξει τους «πολιτικούς συμμάχους της Ευρώπης» για να ενισχύσει μια «αναγέννηση του πατριωτικού πνεύματος». Πρόκειται για μια ασυνήθιστη διατύπωση σε ένα στρατηγικό έγγραφο που υποτίθεται ότι καθορίζει τις προτεραιότητες του αμερικανικού κράτους.

Στο εισαγωγικό του σημείωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει τη στρατηγική αυτή ως «οδικό χάρτη για να παραμείνει η Αμερική το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία».

Αντηχήσεις συνωμοσιολογίας και νέες εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις

Η έκθεση υιοθετεί επίσης στοιχεία της θεωρίας συνωμοσίας περί «μεγάλης αντικατάστασης», υποστηρίζοντας ότι, μακροπρόθεσμα, ορισμένες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να καταστούν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Μια θέση που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί απορρίπτουν κατηγορηματικά, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει πως δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα.

Το έγγραφο στοχοποιεί επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κατηγορώντας τες ότι είναι «ασταθείς» και ότι τρέφουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες» για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι αυτές οι διαιρέσεις εμποδίζουν τη διαδικασία ειρήνευσης, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται μια πιθανή «προδοσία» των ΗΠΑ προς το Κίεβο σε μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

Μια θεώρηση της Ευρώπης που απομακρύνεται από τον παραδοσιακό ατλαντισμό

Παρότι το κείμενο επαναλαμβάνει ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εισάγει μια μεγάλη μετατόπιση: καλεί να τερματιστεί «η ιδέα του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας που διευρύνεται επ’ αόριστον», διαφοροποιούμενη από την πολιτική της ανοιχτής πόρτας που υπερασπίζεται επίσημα η Συμμαχία.

Μια θέση απόλυτα συνεπής με την άρνηση του Τραμπ να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ — μια αντίθεση που είχε διαφανεί και επί προεδρίας Μπάιντεν, αλλά πλέον καταγράφεται ρητά σε επίσημο στρατηγικό κείμενο.