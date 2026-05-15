Milliyet: «Οι Έλληνες προσπαθήσουν να μας κλέψουν και το ζεϊμπέκικο», γράφει τουρκικό δημοσίευμα

Το δημοσίευμα έγινε με αφορμή το σχέδιο για τη δημιουργία ρεκόρ Guinness με μαζικό ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους
Ακόμα και για τους Ελληνικούς χορούς υπάρχει εναντίωση από την Τουρκία, με την Τούρκικη εφημερίδα Milliyet να υποστηρίζει ότι το ζεϊμπέκικο είναι δικός τους χορός που τον έχοουν κλέψει οι Έλληνες.

Η τουρκική Milliyet παρουσίασε την προσπάθεια για τη δημιουργία ρεκόρ Guinness με μαζικό ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους ως ακόμη μία ελληνική «διεκδίκηση» τουρκικού τοπικού χορού, με τίτλο που αναφέρει ότι «η Ελλάδα έβαλε στο μάτι τους τουρκικούς τοπικούς χορούς» και με τη φράση «είναι zeybek, δεν είναι zeibekiko».

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, εκατοντάδες χορευτές αναμένεται να συμμετάσχουν στις 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η διοργάνωση γίνεται από την Alzheimer Hellas και τον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Παρά τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, το τουρκικό δημοσίευμα επέλεξε να μιλήσει για ακόμα μία φορά περί «ελληνικής οικειοποίησης» στοιχείων της τουρκικής κουλτούρας.

Το ζήτημα, έτσι, παρουσιάζεται όχι ως ένα πολιτιστικό γεγονός με ανθρωπιστικό σκοπό, αλλά ως ακόμη ένα επεισόδιο στον άτυπο πόλεμο συμβόλων που συχνά καλλιεργεί μερίδα του τουρκικού Τύπου.

Το ζεϊμπέκικο, βέβαια, έχει μακρά και σύνθετη ιστορική διαδρομή στον χώρο του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας. Όπως συμβαίνει με πολλά πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, η ιστορία του δεν χωρά εύκολα σε μονομερείς εθνικές διεκδικήσεις.

Στην Ελλάδα, όμως, έχει ενσωματωθεί εδώ και δεκαετίες στη λαϊκή μουσική και χορευτική παράδοση, αποκτώντας ιδιαίτερο συμβολικό βάρος μέσα από το ρεμπέτικο, τον κινηματογράφο και τη νεότερη ελληνική κουλτούρα.

