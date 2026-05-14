Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone σε Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσινγκτον
Καπνοί από επίθεση στον Λίβανο
REUTERS/Karamallah Daher
Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (14/05/2026) ότι χρησιμοποίησε ένα drone για να επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η ανακοίνωση από την Χεζμπολάχ έρχεται την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος επανέλαβαν τις συνομιλίες τους σήμερα στην Ουάσινγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας.


Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι “στοχοποίησε μια συγκέντρωση στρατιωτών του εχθρικού ισραηλινού στρατού στην περιοχή Ρος Χανίκρα” με ένα drone.

Ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει το μεσημέρι ότι μια επίθεση με drone της Χεζμπολάχ προκάλεσε τον τραυματισμό αμάχων στο βόρειο Ισραήλ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI από την πλευρά του μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα διεξήχθησαν στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Παρά την εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που ισχύει από τις 17 Απριλίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των στοιχείων του υπουργείου Υγείας.

