Φινλανδία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Ελσίνκι λόγω ύποπτου drone

Ύποπτη δραστηριότητα drone εντόπισαν οι αρχές της Φινλανδίας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας σήμερα (15/5/2026), με αποτέλεσμα να κλείσει για προληπτικούς λόγους και προσωρινά το αεροδρόμιο του Ελσίνκι.

Το αεροδρόμιο του Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής ή τον αριθμό των drone που εντοπίστηκαν στη Φινλανδία.

Οι φινλανδικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου ή εάν έχουν εντοπιστεί οι χειριστές του drone.