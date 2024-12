Ο Πιτ Χέγκσεθ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση αλκοόλ και σεξουαλικών παρενοχλήσεων

Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και σκληρές κατηγορίες για την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή είναι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υποψήφιος Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στη επερχόμενη κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι μια από τις αμφιλεγόμενες επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για την μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ, ωστόσο ο διορισμός του θα κριθεί από μέλη του Κογκρέσου, ακόμη και Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την υποψηφιότητά του.

«Αυτό το κάνω για τους πολεμιστές, όχι για τους πολεμοκάπηλους. Η Αριστερά φοβάται όσους διαταράσσουν τα νερά και όσους θέλουν να φέρουν αλλαγή. Φοβούνται τον Ντόναλντ Τραμπ και εμένα. Έτσι λασπολογούν με ψευδείς ιστορίες, με δημοσιεύματα με μη κατονομαζόμενες πηγές και ιστορίες γεμάτες ανοησίες. Δεν θέλουν την αλήθεια. Οι πολεμιστές μας δεν υποχωρούν ποτέ, ούτε θα υποχωρήσω κι εγώ» έγραψε ο παρουσιαστής του Fox News και πρώην ταγματάρχης πεζικού σε μια ανάρτηση στο X.

The next Secretary of Defense, Pete Hegseth: “I spoke to the President-elect this morning. He said keep going, keep fighting…



Why would I back down? I’ve always been a fighter. I’m here for the warfighters. This is personal & passionate for me.” 🔥

pic.twitter.com/LJFXkTBq1q