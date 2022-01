Ο Πρίγκιπας Άντριου χάνει όλους τους στρατιωτικούς του τίτλους και τα προνόμια μετά από απόφαση της βασίλισσας Ελισάβετ για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης στην οποία εμπλέκεται. Την είδηση έκανε γνωστή με επίσημη ανακοίνωση το Μπάκινγχαμ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «με την έγκριση και τη συναίνεση» της βασίλισσας οι τίτλοι του Πρίγκιπα Αντριου επιστρέφουν στην ίδια.

«Ο Δούκας του Γιορκ θα συνεχίσει να μην αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δημόσιες υποχρεώσεις», προσθέτει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό στην αγωγή που έχει κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου «ως ιδιώτης πολίτης».

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38