Το στερνοπούλι του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ, ο Πρίγκιπας Λούις, έγινε σήμερα δυο ετών και η μαμά του τον φωτογράφισε επί τω έργω να ζωγραφίζει όπως όλα τα πιτσιρίκια με τα χέρια του γεμάτα μπογιές και με ένα χαμόγελο επιτυχίας στο πρόσωπό του.

Ο μικρός Πρίγκιπας όπως και πολλά άλλα παιδάκια στην Βρετανία ζωγραφίζει ουράνια τόξα προς τιμήν του Βρετανικού ΕΣΥ του NHS.

Η μαμά του και ο μπαμπάς του έδωσαν στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες του Λούις που τραβήχτηκαν στο Anmer Hall, στο σπίτι τους στο Νόρφολκ λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Λούις έχει πια μεγαλώσει και δεν είναι το μωρό με τα φουσκωμένα μαγουλάκια.

Instagram Vs Reality



Thank you for your lovely messages on Prince Louis’s second birthday 🌈. pic.twitter.com/42IauvVpEB