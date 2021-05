Ο πρίγκιπας Χάρι έμαθε για τον θάνατο του πολυαγαπημένου του παππού, Φιλίππου, από αστυνομικούς που έφτασαν μέχρι την βίλα που μένει με την σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το TMZ, αρχικά αξιωματούχοι της πρεσβείας προσπάθησαν να τον επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν πολύ αργά το βράδυ όταν αξιωματούχοι προσπαθούσαν να βρουν στο τηλέφωνο τον πρίγκιπα Χάρι προκειμένου να του πουν ότι ο παππούς του, πρίγκιπας Φίλιππος, έφυγε από τον ζωή. Από το Μπάκιγχαμ δεν ήθελαν οι Σάσεξ να πληροφορηθούν το δυσάρεστο γεγονός από τα ΜΜΕ, έτσι η πρεσβεία μη έχοντας άλλη επιλογή επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές.

Αστυνομικοί λοιπόν έφτασαν στο σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Σάντα Μπάρμπαρα στο Λος Άντζελες και τους ενημέρωσαν ότι έπρεπε επειγόντως να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TMZ, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο πρίγκιπας Χάρι είχε κλειστό το κινητό του ή απλά δεν… απαντούσε.

Prince Harry discovered Philip’s death when cops turned up at his LA home https://t.co/cjV2NAkYk7 pic.twitter.com/EmjCbfixyX