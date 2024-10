Ο πρώην Ρεπουμπλικανός Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ υπέρ της Κάμαλα Χάρις: «Αφήστε τα σκουπίδια και ψηφίστε»

Σε μια σπάνια τοποθέτησή του, ο πρώην Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, στις επερχόμενες Αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου.

Ο επαγγελματίας bodybuilder και ηθοποιός, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, που έγινε πολιτικός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, υπηρέτησε ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια από το 2003 έως το 2011. Η Καλιφόρνια είναι η πολιτεία καταγωγής της Κάμαλα Χάρις και οι κάτοικοί της συνήθως τείνουν προς το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ.

«Δεν ντρέπομαι να μοιραστώ τις απόψεις μου, αλλά μισώ την πολιτική και δεν εμπιστεύομαι τους περισσότερους πολιτικούς. Καταλαβαίνω επίσης ότι ο κόσμος θέλει να με ακούσει γιατί δεν είμαι απλώς διασημότητα, είμαι πρώην Ρεπουμπλικανός Κυβερνήτης.

Ο χρόνος μου ως Κυβερνήτης με δίδαξε να αγαπώ την πολιτική σαν έννοια και να την αγνοώ σαν ιδιότητα. Είμαι περήφανος για τη δουλειά που έκανα για να βοηθήσω να καθαρίσουμε τον αέρα μας, να δημιουργήσω θέσεις εργασίας, να εξισορροπήσω τον προϋπολογισμό, να κάνω τη μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στην ιστορία του κράτους και να πάρω την εξουσία από τους πολιτικούς και να την δώσω πίσω στους ανθρώπους όταν πρόκειται για εμάς. διαδικασία ανακατανομής και τα προκριματικά μας στην Καλιφόρνια.

Αυτή είναι η πολιτική. Απαιτεί συνεργασία με την άλλη πλευρά, χωρίς να την προσβάλλετε για να κερδίσετε τις επόμενες εκλογές σας, και ξέρω ότι δεν είναι σέξι για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μου αρέσει όταν μπορώ να βοηθήσω να βελτιώσω τη ζωή των ανθρώπων με πολιτικές, όπως εξακολουθώ να κάνω μέσω ινστιτούτο στο USC, όπου παλεύουμε για καθαρό αέρα και αφαιρώντας την εξουσία από τους πολιτικούς που χειραγωγούν το σύστημα εναντίον του λαού.

Επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής μαζί σας: δεν μου αρέσει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Οι Ρεπουμπλικάνοι μου ξέχασαν την ομορφιά της ελεύθερης αγοράς, αύξησαν τα ελλείμματα και απέρριψαν τα εκλογικά αποτελέσματα. Οι Δημοκρατικοί δεν είναι καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν τα ελλείμματα και ανησυχώ μήπως οι τοπικές τους πολιτικές βλάπτουν τις πόλεις μας λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας.

Μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μισώ την πολιτική περισσότερο από ποτέ, κάτι που, αν είσαι κανονικός άνθρωπος που δεν είναι εθισμένος σε αυτά τα χάλια, μάλλον καταλαβαίνεις. Θέλω να συντονιστώ.

Αλλά δεν μπορώ. Γιατί η απόρριψη των αποτελεσμάτων των εκλογών είναι τόσο αντιαμερικανική όσο και αν γίνεται. Για κάποιον σαν εμένα που μιλάει με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να γνωρίζει ότι η Αμερική είναι η λαμπερή πόλη σε έναν λόφο, το να αποκαλούν ότι η Αμερική είναι κάδος σκουπιδιών για τον κόσμο είναι τόσο αντιπατριωτικό, που με κάνει έξαλλο.

Και θα είμαι πάντα Αμερικανός προτού γίνω Ρεπουμπλικανός. Γι’ αυτό, αυτή την εβδομάδα, ψηφίζω την Kamala Harris και τον Tim Walz. Το μοιράζομαι με όλους σας γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που νιώθετε ότι εγώ do. Δεν αναγνωρίζετε τη χώρα μας. Και έχεις δίκιο που είσαι έξαλλος», έγραψε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στη μακροσκελή του ανάρτηση.

