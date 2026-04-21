Ο ράπερ D4vd έκανε σεξ με 14χρονη και τη δολοφόνησε για να μην καταστραφεί η καριέρα του – Δηλώνει αθώος

Ο Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ -ο 21χρονος ράπερ, γνωστός ως D4vd- κακοποίησε επανειλημμένα σεξουαλικά μια έφηβη κοπέλα πριν τη δολοφονήσει και διαμελίσει το σώμα της προκειμένου να προστατεύσει την ανερχόμενη μουσική του καριέρα, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς τη Δευτέρα (20.04.2026).

Ο νεαρός, ταλαντούχος ράπερ D4vd κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας Αμερικανίδας έφηβης, της 14χρονης Σελέστ Ρίβας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα στον χώρο αποσκευών ενός Tesla, που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του, στο Λος Άντζελες. Ο ράπερ αρνήθηκε κάθε αδίκημα μέσω των δικηγόρων του.

Ο 21χρονος ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή ή ακόμη και τη θανατική ποινή, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν δήλωσε ότι «η βάναυση και φρικτή δολοφονία» συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Σελέστ εθεάθη τελευταία φορά να μπαίνει στο σπίτι του Μπερκ στο Χόλιγουντ Χιλς. Μετά από αυτό, είπε ο Χόχμαν, «δεν υπήρξαν νέα της».

«Ο εφιάλτης ενός γονέα είναι μια κατάσταση όπου η κόρη σου βγαίνει έξω ένα βράδυ και δεν επιστρέφει ποτέ», είπε.

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».

Η σορός του θύματος, Σελέστ Ρίβας, βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο Tesla του τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.

Ο D4vd έχει συνδεθεί με τον θάνατο του κοριτσιού εδώ και μήνες, από τότε που εμφανίστηκαν αναφορές ότι το άσχημα αποσυντεθειμένο σώμα της Σελέστ βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ανήκε στον τραγουδιστή σε μια μάντρα ρυμούλκησης στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ο Μπερκ σκότωσε τη Σελέστ στις 23 Απριλίου 2025 και στη συνέχεια ακρωτηρίασε το πτώμα της περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, στις αρχές Μαΐου.

Ο Μπερκ φορούσε μαύρο πουκάμισο κατά την απαγγελία κατηγοριών και παρέμεινε σιωπηλός με τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Η νομική του ομάδα δήλωσε αθώος και ο Μπερκ απαίτησε να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική ακρόαση εντός 10 ημερών, κάτι που απαιτείται από το νόμο. Κρατείται χωρίς εγγύηση.