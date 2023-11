Ίσως ο πιο γνωστός παρουσιαστής στην Βρετανία και ο πιο οξύθυμος ο Πιρς Μόργκαν μέχρι την περασμένη Δευτέρα (27.11.2023) ήταν κατά της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Όμως, η συμπεριφορά του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη φαίνεται ότι τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Το ίδιο βέβαια συνέβη και με την βρετανική κοινή γνώμη η οποία έχει κάνει μεγάλη στροφή υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο Sky News Australia, ο Πιρς Μπόργκαν είπε ότι άλλαξε γνώμη και μάλιστα όπως τόνισε έπαιξε ρόλο και το επιχείρημα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο BBC και το παράδειγμα με την Μόνα Λίζα.

«Η συζήτηση σχετικά με το αν αυτοί οι ελληνικοί θησαυροί πρέπει να φύγουν ή να παραμείνουν, έχει διχάσει τη Βρετανία εδώ και δεκαετίες.

Όσοι θέλουν να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο ανησυχούν ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Λένε ότι χώρες σε όλο τον κόσμο θα αρχίσουν να απαιτούν την επιστροφή των αποικιακών τους θησαυρών – αφήνοντας το Βρετανικό Μουσείο να μοιάζει με την τροπαιοθήκη της Τότεναμ», είπε.

Μάλιστα προχώρησε και σε ανάρτηση με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο BBC.

I found this a persuasive argument. Prime Minister @RishiSunak should reverse his churlish refusal to see his Greek counterpart, and tell him we’ll lend the Parthenon Marbles to the Acropolis Museum so this great art can be properly reunited in its natural habitat. https://t.co/wjzZvzpow5