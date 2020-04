Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ πραγματοποίησε εικονική επίσκεψη στη ραδιοφωνική εκπομπή «The Howard Stern Show» και αποκάλυψε ότι παραμένει σε καραντίνα λόγω της πανδημίας της κορονοϊού χωριστά από τη σύζυγό του Νάνσι Σέβελ.

«Το μόνο αρνητικό είναι ότι η σύζυγός μου Νάνσι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, οπότε έχουμε έναν αναγκαστικό χωρισμό» είπε το είδωλο της ροκ στον Χάουαρντ Στερν. «Είμαι τυχερός από μία άποψη στο ότι είμαι αποκλεισμένος στη χώρα με την κόρη μου Μέρι και την οικογένειά της. Αυτό το κάνει καλύτερο» ανέφερε ο Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, πρώην μέλος των Beatles, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του στην ύπαιθρο της Αγγλίας.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, 77 ετών, σύγκρινε το πνεύμα όσων περνούν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με τη δική του παιδική εμπειρία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το πνεύμα που έδειξαν η μητέρα και ο πατέρας μου, ήταν ότι θα το περάσουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, όλοι θα το ξεπεράσουμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να μείνουμε χαρούμενοι και θα ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που μας φροντίζουν και αγωνίζονται για εμάς, κ.λπ. – αυτό το πνεύμα είναι αυτό που ήταν αναγκαίο και είναι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα» είπε . «Είναι γύρω, αυτό βλέπουμε τώρα. Πολλοί άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους και είναι υπέροχο. Είναι καλό να το βλέπεις, είναι συγκλονιστικό» υπογράμμισε.

«Όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε… τα σύννεφα θα φύγουν» πρόσθεσε.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στους Beatles με τον οικοδεσπότη της εκπομπής, να δηλώνει ότι οι Beatles ήταν καλύτερη μπάντα από τους Rolling Stones.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ γελώντας απάντησε: «Ξέρεις, σκοπεύεις να με πείσεις να συμφωνήσω με αυτό».

«Οι Stones είναι φανταστικό γκρουπ. Πηγαίνω να τους δω κάθε φορά που εμφανίζονται, επειδή είναι σπουδαία, σπουδαία μπάντα και ο Μικ πραγματικά το έχει με τη μουσική και τις κινήσεις και ο Κιθ και ο Ρόνι και ο Τσάρλι είναι σπουδαίοι» τόνισε.

«Είναι πραγματικά, πραγματικά σπουδαίοι, τους αγαπώ, αγαπώ τους Stones, αλλά είμαι μαζί σου: Οι Beatles είναι καλύτεροι» δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Άγγλος μουσικός εξέφρασε ενθουσιασμό για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της Disney σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον «The Beatles: Get Back».

Ο Τζάκσον έχει στη διάθεσή ακυκλοφόρητο βίντεο διάρκειας πάνω από 55 λεπτά του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Let It Be και το επεξεργάζεται σε μια νέα μορφή. «Είναι υπέροχο. Δεν καυχιέμαι, γιατί απλά δεν μιλάω για μένα, αλλά για αυτό το γκρουπ, στο οποίο ήμουν» είπε. «Αλλά είναι υπέροχο. Και βλέπεις αυτό το πράγμα, βλέπεις αυτή τη σχέση ανάμεσα σε μένα και τον Τζον, σε μένα και τον Τζορτζ, και το καταλαβαίνεις. Θα το καταλάβεις».

«Είναι πολύ καλύτερο και πιο φιλικό από το πώς εξελίχθηκε η ιστορία», δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η ταινία του Τζάκσον ξαναγράφει την ιστορία των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των μελών της μπάντας.