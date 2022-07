Φρικτός ήταν ο θάνατος της Τζόαν Ρομπινσον, μιας μητέρας δύο παιδιών στην Βρετανία, που την κατασπάραξε το ίδιο της το σκυλί. Ο Ρόκο, αφηνίασε, κάποιοι λένε και λόγω της υπερβολικής ζέστης και της επιτέθηκε, σύμφωνα με την μητέρα της κοπέλας που μίλησε στη «The Sun».

Στο Ρόδεραμ της Βρετανίας, η 43χρονη Τζόαν Ρόμπινσον επέστρεφε σπίτι της μαζί με τον φίλο της το βράδυ της Παρασκευής (15.07.2022). Το σκυλί της, ο Ρόκο, της επιτέθηκε και της έσφιξε τον λαιμό μέχρι θανάτου. Ο φίλος της αμέσως, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά μάταια. Δεν τα κατάφερε και μάλιστα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση δέρματος εξαιτίας των τραυματισμών του.

Η μητέρα της Τζόαν που βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και άρνηση για το περιστατικό, είπε στη The Sun: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι σε σοκ» και πρόσθεσε πως ελπίζει η κόρη της να μην υπέφερε για πολλή ώρα, αλλά το τραγικό περιστατικό να έγινε γρήγορα και να μην βασανίστηκε.

Η οικογένεια, εκτός από τον ενός έτους Ρόκο, που επιτέθηκε στην ιδιοκτήτριά του, είχε ακόμα ένα σκυλί. Και τα δύο τα είχε μεγαλώσει η Τζόαν από όταν ήταν κουτάβια και δεν είχαν δείξει ξανά τόσο άγρια συμπεριφορά. Όπως ανέφερε η γιαγιά της αδικοχαμένης Τζόαν: «Ήταν καλά σκυλιά, δεν είναι απαγορευμένη ράτσα και δεν ήταν επικίνδυνα. Δεν ξέρω γιατί έσπασαν ξαφνικά». Πρόσθεσε βέβαια, πως το μέγεθος του Ρόκο ήταν αντίστοιχο με ένα…λιοντάρι και ακόμα μεγαλύτερο.

