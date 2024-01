Οι IDF επιβεβαίωσαν σήμερα (3.1.2024) ότι ο όμηρος Σαχάρ Μπαρούχ από το Ισραήλ, που είχε απαχθεί από τη Χαμάς στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Γάζα.

«Ενημερώσαμε την οικογένεια Μπαρούχ ότι ο γιος της, Σαχάρ, που κρατείτο όμηρος στη Γάζα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης που διεξήχθη από ειδικές δυνάμεις τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις συνθήκες του θανάτου του και αν σκοτώθηκε από πυρά των δυνάμεών μας ή αν δολοφονήθηκε από τη Χαμάς», πρόσθεσε ο στρατός.

Η Χαμάς ανακοίνωσε στις 9 Δεκεμβρίου τον θάνατο του ομήρου. Η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που έδειχνε το πτώμα του ομήρου, υποστηρίζοντας πως σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, η οποία απέτυχε.

Σύλλογος συγγενών ομήρων και το κιμπούτς Μπεερί, όπου διέμενε ο 25χρονος, είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

