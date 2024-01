Ο στρατός του Ισραήλ εντόπισε και κατέστρεψε ένα υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής όπλων της Χαμάς που βρισκόταν στην ακτή της κεντρικής Γάζας ενώ βρήκε και άλλες σήραγγες που οδηγούν σε άλλο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, οι στρατιώτες της 179ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της μονάδας καταδρομών Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού και της επίλεκτης μονάδας μηχανικού μάχης Yahalom των IDF, έκαναν επιδρομή σε ένα συγκρότημα κατοικιών της Χαμάς και εντόπισαν αρκετά φρεάτια που οδηγούσαν στα περιβόητα τούνελ της.

Τα συγκεκριμένα φρεάτια οδηγούσαν σε ένα υπόγειο δίκτυο τούνελ εκατοντάδων μέτρων, σύμφωνα με τους IDF, μέσα στα οποία εντόπισαν κρύπτη με όπλα, συμπεριλαμβανομένων όλμων, χειροβομβίδων και RPG. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το άλλο δίκτυο των τούνελ της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πόρτες στις σήραγγες ήταν παγιδευμένες. Πίσω από αυτές, οι IDF εντόπισαν το εργοστάσιο κατασκευής όπλων, το οποίο ήταν γεμάτο με μηχανήματα, ανεμιστήρες ψύξης, εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων.

